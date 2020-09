Quanti sono a centrocampo? Mediana affollata in casa Inter dopo l'acquisto di Arturo Vidal

Telenovela conclusa. Da oggi Arturo Vidal è ufficialmente un nuovo giocatore dell'Inter. Antonio Conte, che l'ha salutato ieri per la prima volta, ha cominciato oggi il suo inserimento nel gruppo nerazzurro e spera di poterlo schierare già nella gara d'esordio contro la Fiorentina, sabato sera a San Siro. Il centrocampista cileno sarà uno dei pilastri dell'Inter di Conte, che lo voleva già lo scorso gennaio e che farà di lui un perno della mediana nerazzurra.

Già, ma al posto di chi? Vidal si aggiunge a un centrocampo già particolarmente affollato. E' andato via Borja Valero, in scadenza di contratto, ma nel frattempo è tornato Radja Nainggolan e col Cagliari per il momento non c'è accordo per il suo rientro in Sardegna. Il Ninja è comunque fuori dai piani del club, esattamente come Matias Vecino: entrambi sono sul mercato e in entrambi i casi l'Inter vorrebbe liberarsene a titolo definitivo.

Certa la permanenza di Niccolò Barella e Stefano Sensi: arrivati entrambi la scorsa estate, i due calciatori saranno sempre più centrali nel progetto di Conte. Discorso diverso per Marcelo Brozovic e Christian Eriksen: con un'offerta da 50 milioni di euro l'Inter li darebbe via, ma ad oggi nessun club ha avanzato una proposta così importante. C'è poi Roberto Gagliardini, riserva che Conte ritiene preziosa e quindi non sul mercato. C'è, infine, Joao Mario: reduce dal prestito alla Lokomotiv Mosca, il centrocampista portoghese ha recentemente cambiato procuratore e spera quanto prima di sistemarsi altrove.