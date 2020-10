Quanto conta la gavetta? Juric su Pirlo: "Non c'è una regola. È stato un grande giocatore"

Ivan Juric, tecnico dell'Hellas Verona, nella sua conferenza stampa di presentazione della sfida contro la Juventus, ha parlato anche di Pirlo, e di quanto conti la gavetta per un allenatore: "Non c'è una regola, io mi sento ancora in fase di gavetta. Dipende dalla società in cui lavori, lui sicuramente è stato un grande calciatore".