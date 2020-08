Quanto costa il sogno Messi? Non solo l'ingaggio ma anche un cartellino da 700 milioni

vedi letture

L'Inter sogna Lionel Messi, ma La Gazzetta dello Sport di questa mattina si interroga su quali costi andrebbe incontro il club di Suning per ottenere la firma dell'argentino. La Pulce intanto, chiederebbe un ingaggio da 100 milioni lordi a stagione, gli stessi che percepisce al Barça dal 2017, anno dell'ultimo rinnovo. Poi i nerazzurri dovrebbero fare i conti anche con i diritti d'immagine che sarebbe totalmente nelle mani del giocatore e dunque non porterebbero niente nelle casse cinesi. Infine, considerando che la clausola da 700 milioni di euro poteva essere tolta solo previa comunicazione precedente al 31 di maggio, l'Inter dovrebbe anche trattare il cartellino del 10 più forte del mondo. Messi, in soldoni, cosa una fortuna. Ma questo Suning lo sa benissimo e avrà fatto i suoi conti prima di pensare a un eventuale approccio in caso di addio di Leo dai catalani.