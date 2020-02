© foto di Imago/Image Sport

Quanto costerebbe l’ingaggio di Pogba alla Juventus? L'edizione odierna di Tuttosport prova a rispondere a questa domanda per quantificare le possibilità di rivedere il francese in Italia. Dipende - si legge - dal tipo di opzione fiscale viene scelta. Il francese potrebbe usufruire del famoso decreto crescita e, quindi, per avere uno stipendio di circa 15 milioni netti a stagione (che potrebbe essere la sua richiesta) pesare per circa 22/23 milioni lordi sul monte ingaggi della Juventus. Viceversa se optasse per la soluzione che, per esempio, ha adottato Ronaldo di avere un vantaggio sui ricavi provenienti dall’estero (per esempio da sponsor), in quel caso il costo sarebbe di 29/30 milioni lordi.