Quanto distano Francia, Germania, Belgio o Spagna da quest'Italia?

La prima partita di Roberto Mancini sulla panchina dell'Italia si giocava a San Gallo, Svizzera tedesca, vicino al lago di Costanza. Era fine maggio, in campo c'era un Mario Balotelli lievemente sovrappeso ma che, con una magia, riuscì a battere l'Arabia Saudita (che poi non ha fatto benissimo al Mondiale di Russia 2018) salvo poi perdere con la Francia, largamente, più un pareggio con l'Olanda non qualificata alla Coppa del Mondo. In quel momento il balzo sembrava clamoroso, un burrone quasi impossibile da coprire con un salto in avanti, nemmeno inimmaginabile di tre anni.

Di acqua ne è passata. Doveva esserci un Europeo in mezzo, ma la pandemia ha tolto la possibilità di capire qual è la distanza fra le big d'Europa e la stessa Italia. La sensazione, almeno vedendo le prestazioni delle altre, è che la differenza non sia più molta. Perché se è vero che la Polonia battuta ieri non sembra uno squadrone irresistibile, l'Olanda è arrivata comunque nella scorsa annata di Nations alle finali. Mentre l'Italia raccoglie il ventunesimo risultato utile consecutivo, le altre sembrano alle prese con qualche problema di identità. La Francia è sempre fortissima, la Spagna ha qualche limite in più, la Germania sembra involuta ma ha talento da vendere, il Belgio è primo nel ranking FIFA ma nei momenti topici si perde un po'.

Qual è quindi la distanza fra l'Italia e le altre? In una fase di transizione per tutte, l'idea è che ci possa essere davvero un gap minimo. Bisognerebbe capirlo con amichevoli o partite, ma per quest'anno meglio cambiare, evitare sconfitte e di rischiare lo status da testa di serie. Ci è già costato un Mondiale, ora ci sarà più tempo per comprenderlo.