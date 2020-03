Quanto manca a Gigio Donnarumma per diventare il miglior portiere del mondo?

Un Gigio Donnarumma spavaldo, sicuro dei propri mezzi e molto maturato, quello che emerge da una lettura fra le righe dell'intervista rilasciata a Rivista Undici. Fra i tanti spunti commentabili, però, ce n'è uno che stuzzica non poco l'immaginazione e i sogni dei tifosi rossoneri. E forse non solo i loro.

I numeri di Gigio - Dall'esordio in quel 25 ottobre del 2015 sono passati 4 anni e mezzo. In quella sfida contro il Sassuolo Donnarumma non aveva neanche 17 anni, ma di fatto da quel giorno non è più uscito dal campo. E infatti sono già 166 le presenze nazionali con la maglia del Milan, alle quali vanno aggiunte le 11 nelle Coppe europee e le 13 fra Coppa Italia e Supercoppa per un totale di 190 presenze con il club. Per ottenere il totale, a queste vanno aggiunte le 16 con la maglia della Nazionale, numero che porta il totale a 206 presenze ufficiali. Numeri di per se straordinari, se si pensa che Donnarumma ha da poco compiuto 21 anni.

Gli avversari di Gigio oggi - Partiamo dalla classe '92-'93, quella che oggi sta regalando al calcio i migliori interpreti del ruolo. In questa categoria ci sono di fatto i portieri delle big europee, quindi Alisson (Liverpool), Oblak (Atletico Madrid), Ter Stegen (Barcellona), Courtois (Real Madrid), Ederson (Manchester City) e Areola. Ma tutti questi giocatori hanno dai 6 ai 7 anni in più di Donnarumma. Ci sono poi Szczesny e De Gea, entrambi classe '90. Quindi Neuer ('86) e Handanovic ('84).

Tutti avversari diretti per il presente, ma verosimilmente non per il futuro.

Gli avversari di Gigio domani - Ben più attenzione, in ottica futura, dovrà esser posta nei confronti dei competitor più giovani, quelli che hanno uno scarto di più o meno 3 anni rispetto a Donnarumma. I più 'esperti', rispetto al classe '99 del Milan, sono Onana dell'Ajax e Unai Simon dell'Athletic Bilbao. Ma pure Meret, Nubel (Schalke, ma già acquistato dal Bayern per il prossimo anno) e Dean Henderson, promesso sposo del Manchester United per il dopo De Gea. Del 1999, quindi coetanei di Donnarumma, consideriamo Alban Lafont (oggi al Nantes ma ancora in orbita Fiorentina) e Andrii Lunin del Real Madrid (oggi a Oviedo). Mentre i più giovani rispetto al numero 1 del Milan sono

Maarten Vandevoordt, classe 2002 del Genk e portiere più giovane di sempre ad esordire in Champions League. Stessa età per Gavin Bazunu, irlandese dello Shamrock Rovers già acquistato dal Manchester City per il futuro.