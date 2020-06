Quanto manca Mandzukic alla Juventus? Del Piero: "Molto, l'avrei tenuto tutta la vita"

"Mario Mandzukic? L'avrei tenuto tutta la vita". Parole e pensieri di Alessandro Del Piero, ex capitano della Juventus che negli studi di 'Sky' - analizzando le difficoltà dei bianconeri di Sarri - s'è così espresso sull'attacco juventino. Del Piero ha lamentato l'assenza di un centravanti con le caratteristiche del croato, che la scorsa estate è stato messo fuori rosa e a gennaio è stato ceduto all'Al-Duhail. “L’avrei tenuto tutta la vita. Per quello che ha fatto, per come lo fa. La Juventus oggi non ha un giocatore così”, ha detto Del Piero.