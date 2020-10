Quanto manca per la vera Juve? Chiellini: "Lavoriamo per questo. Intanto servono le vittorie"

Al fianco di Andrea Pirlo in conferenza stampa per la Juventus c'è anche capitan Giorgio Chiellini. Questo il pensiero del giocatore alla vigilia del match contro la Dinamo Kiev in Champions League: "Quanto tempo servirà alla Juve per trovare la propria identità? E' difficile dare delle tempistiche, non abbiamo ancora avuto modo di lavorare a fondo. L'importante è lavorare ed amalgamarci con i nuovi, ma intanto servono i risultati, servono le vittorie. Questo è fondamentale, a cominciare da domani".

