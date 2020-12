Quanto manca Ronaldo al Real Madrid? I numeri non mentono: è un rimpianto enorme

vedi letture

Un lunghissimo approfondimento di As spiega quanto al Real Madrid manchi Cristiano Ronaldo. Senza il portoghese, la formazione spagnola è rimasta a secco in quasi una partita su cinque (19,51%); nelle nove stagioni con CR7, la media era di una su undici, ovvero l'8,86%. L'incapacità realizzativa del Real Madrid è dunque più che raddoppiata senza il bomber ceduto alla Juventus. Il Real Madrid ha disputato 519 partite ufficiali dalla firma di Cristiano Ronaldo alla sua partenza, 438 con CR7 in campo, segnando 1.378 gol: una media di 2,66 gol a partita (nella stagione 2011-2012 ha raggiunto 3 gol a partita). Non ha segnato soltanto in 46 partite (8,86%) e ha segnato almeno due gol in 383 occasioni (73,8%). In ben 13 partite ha messo a segno più di sei gol, una volta addirittura 10 (contro il Rayo Vallecano).

Dopo la partenza di Cristiano, il Real Madrid ha giocato 123 partite in cui ha segnato 232 gol, una media di 1,89, restando a secco in 24 match, il 19,51%. Solo nel 57,7% è riuscito a segnare almeno due gol. All'inizio della stagione 2018-19 (quindi subito dopo la partenza di Ronaldo) non ha trovato la rete per 481 minuti. Peggio i Blancos fecero solo nel 1985, quando raggiunsero 495 minuti senza segnare. L'ex Manchester United, inoltre, aveva firmato il 32,7% dei gol della squadra, realizzandone almeno 40 in tutte le stagioni eccetto la prima.

Per ora, sono 25 i gol segnati nelle prime 15 partite della stagione. Se il Real dovesse mantenere questa media, sarebbe la peggiore dalla stagione 1999-2000, quando i Blancos segnarono 106 gol in 65 partite (1,63 in media). Quell'anno, il Real Madrid vinse l'ottava Champions, ma arrivò quinto in campionato.