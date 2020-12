Quanto pesano le fatiche di coppa. Ma al calendario non c’è alternativa, se non sul mercato

“Con questo calendario, si va a eliminazione diretta dei giocatori”. Simone Inzaghi lo dice chiaro e tondo, anche perché ha appena perso un pilastro come Acerbi e non sa quando lo avrà a disposizione. Del resto, la sua Lazio è stata sopraffatta dal Verona, 2-1 all’Olimpico: non accadeva dagli anni ’80, ed è stato il secondo KO consecutivo in casa. Ma il tecnico biancocelesti sorride comunque, perché ha appena riportato le aquile oltre la fase a gironi di Champions League. Ed è una dolce fatica, ma pur sempre fatica è.

Tante stanche. Giocare ogni tre giorni vuol dire premere sull’acceleratore a un ritmo forsennato e spremere fino all’ultima goccia di energia dai propri calciatori. Lo sapevamo, lo sappiamo. Non è un caso italiano: il Dortmund ha preso sberle in casa contro lo Stoccarda, il Bayern ha pareggiato con il modesto Union Berlino. In Inghilterra il derby di Manchester è stato un noioso 0-0 e il Chelsea è caduto sul campo dell’Everton. Fanno eccezione, sin qui, Lipsia e Siviglia, oltre al Real Madrid che ha vinto il derby con l’Atlético: per il resto, tante tra le squadre impegnate in settimana nelle coppe europee hanno stentato. O almeno dato qualche segno di sofferenza

Sarà così fino alla fine. Dicembre offre ben due turni infrasettimanali. A gennaio ci sarà la Coppa Italia, a febbraio ancora l’Europa. Tempo per rifiatare poco, anzi pochissimo. Infortuni, tanti, e l’apprensione per eventuali stop dovuti al covid resta sempre alta. Per rimanere in casa Lazio, in casa Bruges ci sono tre positivi: dita incrociate. Il discorso, ovviamente, è più ampio dei biancocelesti: investe tutte. Anche se chi è già corso ai ripari e chi (la Lazio, ma anche il Milan che non ha alternative a Ibra e Kjaer e però al momento corre comunque) ha qualche lacuna di troppo nella rosa. Ecco, tra poco più di due settimane riapre i battenti il calciomercato. Sarà complicato, con pochi soldi e tanta necessità di scambi, ma è l’unica vera occasione di riparare e ampliare le proprie scelte, in una stagione che non darà tregua a nessuno.