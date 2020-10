Quanto peserà il virus? Conte: "Veniamo da un periodo duro, ce lo siamo dimenticato"

“Io penso che in un momento molto difficile come questo dovremo essere bravi tutti a cercare di essere collaborativi e propositivi”. Alla vigilia del derby di Milano, Antonio Conte interviene così sul tema delle possibili ripercussioni dell’emergenza sul campionato: “Dobbiamo accettare la situazione in essere: lo fa lo sport in generale, ma anche a livello di lavoro in Italia bisognerà avere molta pazienza e disponibilità. Abbiamo passato un periodo molto duro e mi dispiace che ce ne sia dimenticati molto presto. Ora sembra che stia tornando un livello difficile per tutti, secondo me a tutti i livelli dobbiamo essere ancora più uniti tutti, più che mai, per cercare di affrontare questa situazione e andare avanti. Fermarsi sarebbe disastroso per tutti”.

