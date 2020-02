© foto di Imago/Image Sport

Complessivamente quanto peserebbe Pogba sul bilancio della Juventus? L'edizione odierna di Tuttosport prova a rispondere a questa domanda per quantificare le possibilità di rivedere il francese in Italia. Dati 100 milioni di cartellino e 30 lordi di ingaggio - si legge - il costo complessivo dell’operazione sarebbe di 250 milioni per 5 anni, quindi 50 milioni all’anno. Un impatto notevole, anche se inferiore a quello di Ronaldo. E, come per Ronaldo, la domanda sarebbe: è in grado, Pogba, di generare una cifra del genere aumentando i proventi commerciali del club? La risposta è nelle tabelle degli esperti ed eventualmente dei responsabili del settore alla Juventus. Molte agenzie che misurano il valore dell’immagine degli atleti, tuttavia, mettono Pogba sempre ai primi posti per il suo enorme potenziale, legato anche all’età (è ancora in fase di espansione) e al suo incredibile appeal nei confronti dei più giovani.