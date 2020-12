Quanto segna l'Inter di Conte: 108 gol nel 2020, eguagliato il record nell'anno solare

L’Inter di Antonio Conte, versione 2020, eguaglia un record della storia nerazzurra. Come evidenziato da Opta, Lukaku & Co chiudono infatti l’anno solare con 108 gol segnati in tutte le competizioni: dal 1929/30 (cioè da quando esiste la Serie A a girone unico), era successo soltanto nel 1961 e nel 2007.