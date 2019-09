© foto di Giacomo Morini

Interessante studio del Cies che, analizzando le squadre che partecipano ai primi cinque campionati in Europa, ha fatto il punto sull'utilizzo dei nuovi acquisti in questo primo scorcio di stagione. Prime due posizioni tutte italiane: in vetta c'è la Fiorentina, con il 69.5% di volti nuovi visti in campo in queste prime quattro giornate di Serie A. Segue l'Hellas Verona, squadra rivoluzionata dal patron Setti dopo la promozione in Serie A. Poi il Siviglia, rivoluzionato da Monchi dopo il suo ritorno. Ecco il dato.

Quanto spazio ai nuovi acquisti? La top 10 delle squadre che hanno cambiato di più

Fiorentina: 69.5%

Hellas Verona: 58.5%

Siviglia: 54.3%

Augsburg: 50.8%

Aston Villa: 50.4%

Union Berlino: 48.1%

Genoa 45.6%

Lecce: 44.5%

Monaco: 43.1%

Lille 42.5%