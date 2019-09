© foto di Insidefoto/Image Sport

Interessante studio del Cies che questa mattina, analizzando i dati delle squadre partecipanti ai 5 top campionati in Europa, ha fatto il punto sull'utilizzo dei nuovi acquisti in questo primo scorcio di stagione (clicca qui per la top 10, comanda la Fiorentina).

Interessante il dato relativo alle tre big del nostro campionato, quelle che occupano già le prime tre posizioni e si contenderanno lo Scudetto. L'Inter capolista è la squadra che ha utilizzato maggiormente i nuovi acquisti, col 23.5%. Poi la Juventus e, decisamente staccato, il Napoli di Carlo Ancelotti: tra i giocatori scesi in campo in queste prime cinque uscite ufficiali, solo nel 14.3% erano nuovi acquisti. Di seguito il dato.

Quanto spazio ai nuovi acquisti? Le big della Serie A

Inter 23.5%

Juventus 20.00%

Napoli 14.3%