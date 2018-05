Quanto vale Alisson? O meglio, quanto potrà valere più di ora?

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Quanto può valere Alisson, portiere di proprietà della Roma, dopo un Mondiale di calcio? Dipenderà, certo, dalle parate - o meno - che farà durante la rassegna iridata. Ma va detto che il brasiliano è già nel mirino di tutti i club, perché in caso dovesse partire il valzer, con il Real Madrid intenzionato a spendere su un grande numero uno, allora pure Alisson entrerebbe nel giro. E qui la domanda giusta è: Alisson può valere, in qualsiasi momento del prossimo futuro, più della sua quotazione attuale?

La risposta è molto diversa da quella di Mohamed Salah. Pur essendo un grande portiere, uno dei migliori del mondo, difficilmente Alisson potrà dare qualcosa di più alle casse romaniste rispetto a quanto farà nella prossima estate. Quindi, al di là del buonissimo bilancio che i giallorossi chiuderanno, forse sarebbe il caso di far partire la giostra, pur con Alisson, pur sacrificando uno degli asset più importanti della Roma, per una rivoluzione che può dare quel qualcosa in più, soprattutto confidando in Monchi.