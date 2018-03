Quanto vale Andrea Belotti?

© foto di Federico Gaetano

Nove mesi fa Andrea Belotti era uno dei più importanti uomini mercato dell'intera Europa. Ventisei gol in stagione in trentacinque presenze, un apogeo difficilmente replicabile per chi non era riuscito a conquistarsi nemmeno l'accesso alle coppe europee. Ventisei gol che rappresentavano il biglietto da visita per una valutazione a tripla cifra, visto che Cairo voleva 100 milioni di euro per il suo gioiello. Icardi, due gol in meno, ne valeva 10 in più. Con una piccola differenza: l'argentino dell'Inter è andato in doppia cifra cinque volte nelle ultime sei - l'unica saltata al primo anno di nerazzurro, a vent'anni, e con "solo" ventidue presenze - e ora potrà giocarsi il Mondiale da protagonista.

Alla fine tutto parte dall'infortunio di inizio settembre, che lascia il Torino senza il suo centravanti e la Nazionale con un reparto monco, dove nella partita decisiva con la Svezia scende in campo un Gabbiadini che, a Southampton, non è certo un fattore in questa stagione, con quattro gol in ventiquattro presenze. Belotti ora si sta riprendendo, è a quota sei, ma è impossibile pensare sia che possa rimanere al Torino senza Europa, sia che valga ancora i 100 milioni richiesti da Urbano Cairo.

Quindi, quanto può costare in questo moomento Andrea Belotti? Più o meno di Aubameyang, costato 64 milioni di euro e già autore di 24 gol stagionali (in tutte le competizioni?). Quanto rispetto a un Icardi che è già a quota 22 in campionato? Non sono risposte semplici, ma la cosa che appare certa è che il Torino abbia gettato un'occasione.