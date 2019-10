Quanto vale e chi lo vuole, Cellino parla di Tonali: "Spero resti a Brescia"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Massimo Cellino s'è a lungo soffermato su Sandro Tonali nel corso di una intervista rilasciata alla 'Gazzetta dello Sport'. Per il numero uno del Brescia, si tratta del calciatore più forte mai avuto e, per questo motivo, vorrebbe trattenerlo ancora a lungo, ben consapevole che non sarà semplice. "Per farlo - ha detto - sono disposto a un importante sacrificio economico e a rinnovargli il contratto in scadenza nel 2021. Sta a lui decidere".

Quanto vale? Il numero il del Brescia s'è soffermato anche sulla valutazione del cartellino del regista classe 2000: "In settimana - ha dichiarato - la sua famiglia e il suo agente mi chiedevano di questa valutazione di 50 milioni di euro. Io ho chiesto che per me vale 300 milioni di euro. Questo perché non voglio cederlo".

Chi lo vuole? Cellino, infine, s'è soffermato sulle società che gliel'hanno chiesto: "In Italia tutte le big - ha dichiarato -. Dall'estero Atletico Madrid, Paris Saint-Germain e Manchester City".