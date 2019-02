© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Per il CIES, osservatorio calcistico, il valore dell'ormai ex capitano dell'Inter Mauro Icardi è calato negli ultimi dodici mesi. Legato al club nerazzurro da un contratto valido fino a giugno 2021, e con una clausola rescissoria valida solo per l'estero da 110 milioni di euro, il centravanti argentino - scrive il CIES - nell'ultimo anno ha visto calare il suo valore di mercato da 108.4 a 89.5 milioni di euro. In basso il grafico.