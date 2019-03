Quanto vale Milinkovic-Savic?

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Le altalene e i saliscendi di mercato sono alle volte ripidi. Sergej Milinkovic-Savic, per un lungo periodo, è stato il fantasma di se stesso. Dopo un Mondiale in cui doveva essere protagonista - salvo poi fermarsi dopo tre partite e una sola vittoria - ha probabilmente sofferto le tante voci di mercato che si rincorrevano, dalla Juventus del pre Cristiano Ronaldo al Milan degli ultimi giorni di mercato, sempre con un cartellino attaccato da circa 120 milioni di euro. Una cifra altissima, alla Pogba, che è difficile da scucire per chi non ha mai giocato in Champions League.

Gli mancava il gol. Da dicembre, quando aveva messo i tre punti in cascina con la rete al Cagliari, risultando il migliore. C'è da dire che è in una posizione di equilibratore, visto che sia Lucas Leiva che Luis Alberto, piedi nobili, sono meno "corridori" di un Parolo che ora si accomoda sempre più spesso in panchina. Per questo può risultare un po' più oscurato rispetto agli altri due. E, a meno di un arrivo in Champions League, Milinkovic-Savic dovrebbe essere il sacrificato: quanto vale oggi il serbo, a 24 anni? Probabilmente non è una cifra da 100 milioni. Poi dipenderà dalle ultime gare e da chi si muoverà, nel domino del calciomercato.