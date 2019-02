Quanto vale oggi Gervinho?

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Parma per lui non ha voluto neanche sedersi ad un tavolo, accendere il cellulare, rispondere al telefono nello scorso gennaio, ma di questo passo sarà costretto a farlo nel prossimo giugno. Perché questo Gervinho non è giocatore da salvezza e se Inglese viene trattato per cifre superiori ai 20 milioni di euro, l'impressione è che in questo momento l'ivoriano possa valere altrettanto se non di più. A quante big italiane ed estere farebbe comodo avere un giocatore di questa tecnica, velocità e cattiveria sotto porta nel momento clou della stagione. E soprattutto quanto vale dopo queste 22 giornate strepitose il cartellino di un giocatore come Gervinho?

Ma se dietro il grande campionato del Parma c'è sicuramente l'ivoriano, dietro la rinascita dell'ex attaccante della Roma, ancora amatissimo da buona parte del pubblico giallorosso, c'è certamente un tecnico come D'Aversa, che nell'attaccante africano ha trovato l'interprete perfetto per il proprio gioco, il finalizzatore ideale di una manovra che si fonda sulla concretezza e che fa della formazione crociata la più temibile tra le piccole, una delle due ad aver imposto lo stop casalingo ai dominatori della Juventus. E con dieci compagni alle spalle che giocano per lui, Gervinho è tornato a sentire il calcio, a nutrirsi della fiducia che lo circonda, ad essere spina e rosa allo stesso tempo. Bellissimo e letale, come in occasione del magico tacco del 2-3 di stasera. Di nuovo: chi non vorrebbe un giocatore del genere dopo stasera?