Dopo aver battuto l'Empoli per 3-0 nell'anticipo del venerdì sera, il tecnico del Milan Gennaro Gattuso ha risposto in conferenza stampa a chi gli ha chiesto la valutazione economica di Alessio Romagnoli. "Non faccio i prezzi, altrimenti se faccio i prezzi viene qualcuno e se lo porta via. E' scarso (ride, ndr) così resta con noi. La fascia l'ha responsabilizzato, è un giocatore di prospettiva. Ha trovato la chiave nella sua testa", ha detto il mister rossonero che blinda il suo calciatore.