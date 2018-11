Quanto vale Skriniar? Spalletti scherzando ci è andato (molto) vicino

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Se contro il Barcellona Samir Handanovic ha salvato i suoi in almento 7 occasioni, Milan Skriniar ha fatto sì che quel numero di conclusioni verso la porta nerazzurra non fosse ben più alto. Nel primo tempo ha fermato, in scioltezza, sia Dembele (in almeno due occasioni) che Suarez. Nella ripresa, al netto del gol, ha proseguito sulla stessa lunghezza d’onda. E Spalletti non ha potuto far altro che apprezzare. “Quanto vale Skriniar? Diciamo 100 milioni. Fossi il Barça ne offrirei 120. Fossi il Real Madrid ne offrirei 140”, ha scherzato (ma chissà poi quanto) nella conferenza stampa post partita il tecnico di Certaldo. Che mai e poi mai rinuncia all’ex Sampdoria, ci mancherebbe. Ma la vera domanda che servirebbe porsi adesso è proprio quella. Quanto vale, realmente, Milan Skriniar? Due anni fa l’Inter, fra prezzo fisso, contropartite (Caprari) e bonus, ha sborsato 35 milioni di euro. Oggi, una stagione e mezzo dopo, il suo valore è più che raddoppiato. Numeri e dinaimche di mercato alla mano, s’intende. E allora chissà che scherzando, Luciano Spalletti non abbia davvero centrato in pieno il valore economico del suo migliore difensore stagionale… Che, per dovere di cronaca, sta pure trattando il rinnovo di contratto con la società nerazzurra.