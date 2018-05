Quanto valgono un anno dopo? - Bonucci, la solitudine di un leader

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L'entusiasmo, la sensazione di essere finalmente tornati dopo anni di buio, la gioia per aver scippato alla Juventus il miglior difensore italiano. I tifosi rossoneri speravano di ricordare a lungo la giornata del 14 luglio scorso, quella che avrebbe dovuto consacrare definitivamente le ambizioni del nuovo Milan. La realtà, però, è stata molto diversa rispetto alle attese: Leonardo Bonucci ha faticato a imporsi, soprattutto nella prima parte della stagione, in una squadra che ha stentato in modo del tutto inatteso complice anche quel 3-5-2 disegnato - si è detto - su misura per lui. La fascia di capitano, che il club gli ha voluto assegnare subito, ha pesato parecchio fino al 22 ottobre, quando l'ex bianconero ha toccato probabilmente il punto più basso con l'espulsione nel match contro il Genoa.

Due giornate di squalifica per espiare le colpe e fare un bagno di umiltà, poi la rinascita. Una leadership mai più in discussione, di cui ha beneficiato il compagno di reparto Romagnoli e tutta la squadra, capace di subire appena sei reti in campionato nei primi tre mesi del 2018. È chiaro che la mancata qualificazione in Champions, obiettivo dichiarato, pesi sulla valutazione generale, ma Bonucci è l'unico elemento (con Biglia) di esperienza e personalità, il punto fermo da cui il Milan dovrà ripartire e a cui Fassone e Mirabelli dovranno affiancare altri elementi di spessore.

Costo: 42 milioni

Valore attuale: 35 milioni (dati Transfermarkt)

Ingaggio: 7,5 milioni

Scadenza contratto: 2022