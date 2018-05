Quanto valgono un anno dopo? - Borini, bilancio positivo per il tuttofare

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Nella faraonica campagna acquisti del Milan, il suo arrivo ha fatto storcere il naso a più di qualcuno. Ma Fabio Borini ha rappresentato un'occasione per la società rossonera, che cercava un calciatore duttile ed esperto a basso costo, da inserire in una rosa giovane, rinnovata e tutta da assemblare. L'ex Roma e Liverpool ha sempre dato il proprio contributo e, nel momento forse più complicato della stagione, è stato sempre tra i più positivi nonostante venisse spesso impiegato nella posizione di terzino.

Borini, alla fine, è entrato nel cuore dei tifosi: 5 gol in 43 presenze totali sono il giusto premio per un ragazzo che sopperisce a qualche limite grazie a un grande spirito di sacrificio e all'impegno costante negli allenamenti e in partita. Caratteristiche che lo rendono unico e apprezzato da tutti gli allenatori, e che lo porteranno ad essere, molto presumibilmente, un elemento importante nel Milan che verrà.

Costo: 5,5 milioni

Valore attuale: 6 milioni (dati Transfermarkt)

Ingaggio: 2,5 milioni

Scadenza contratto: 2021