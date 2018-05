Quanto valgono un anno dopo? - Calhanoglu, il talento da cui ripartire

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

È stato necessario un lungo periodo di adattamento, doveroso per ritrovare la condizione ottimale dopo la squalifica di 4 mesi che lo aveva costretto a saltare la seconda parte della passata stagione. Poi, a un anno di distanza da quella sospensione, Hakan Calhanoglu ha cominciato a mostrare anche in maglia rossonera l'immenso talento che aveva fatto innamorare i tifosi del Bayer Leverkusen.

Classe 1994, è stato uno dei colpi a sorpresa del primo mercato targato Fassone-Mirabelli. Un acquisto di qualità ma dalla diffficile collocazione tattica: trequartista centrale, utilizzato prevalentemente nel 4-2-3-1, Calha ha impiegato molto tempo per farsi apprezzare dal pubblico italiano. Disastroso con Montella, rinato con Gattuso, che lo ha stimolato e messo al centro del suo Milan. Da esterno sinistro ha fornito prestazioni di altissimo livello, diventando imprescindibile e decisivo nella grande rimonta dei rossoneri nei primi tre mesi del 2018. La facilità di calcio, unita a una tecnica sopraffina, lo rendono unico nel panorama calcistico italiano. L'impressione è che abbia ancora tanti margini di miglioramento: se non sarà costretto a sacrificarsi più del dovuto in fase di non possesso, il turco potrà essere un'arma ancor più devastante. Un vero 10, uno degli ultimi in circolazione.

Costo: 22 milioni

Valore attuale: 22 milioni (dati Transfermarkt)

Ingaggio: 2,5 milioni

Scadenza contratto: 2022