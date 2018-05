Quanto valgono un anno dopo? - Conti, una stagione maledetta

Il terzino che tutti volevano, lanciato da Gasperini ed esploso nell'Atalanta delle meraviglie, si è imbattuto nel peggior nemico per un calciatore: l'infortunio al legamento crociato del ginocchio. Quello sinistro in particolare, che fa crack per ben due volte consecutive, frenando l'ascesa di un ragazzo che sembrava destinato a essere titolare inamovibile non solo del Milan, ma anche della Nazionale ai prossimi Campionati del Mondo. Ma l'Italia non andrà in Russia e Andrea Conti ha di fatto chiuso la stagione il 27 agosto, alla seconda giornata di Serie A.

Riprendere il percorso non sarà semplice, ma Conti spera che il calvario sia finito e di poter tornare, più forte di prima, nella prossima stagione. Sarà lui il primo, vero rinforzo del Milan 2018-19, un giocatore che è mancato per la sua capacità di trascinare i compagni, per la facilità di corsa e di trovare la via della rete. Quest'ultima caratteristica, in particolare, può essere importante in una squadra come quella rossonera che ha mostrato molti limiti in termini di concretezza e pericolosità offensiva. E chissà che la rinascita del 24enne di Lecco, pagato 24 milioni nell'estate scorsa, possa coincidere con quella del club di Via Aldo Rossi.

Costo: 24 milioni

Valore attuale: 15 milioni (dati Transfermarkt)

Ingaggio: 2 milioni

Scadenza contratto: 2022