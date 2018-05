Quanto valgono un anno dopo? - Kalinic, delusione e il rimpianto Bacca

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

La fotografia perfetta della stagione di Nikola Kalinic si è potuta ammirare al minuto 76 della finale di Coppa Italia andata in scena ieri a Roma: il croato incorna di testa su un tiro dalla bandierina e gonfia la rete. Peccato che l'angolo fosse stato calciato da Miralem Pjanic e che la porta fosse quella difesa da Gianluigi Donnarumma. L'avventura dell'ex viola in maglia rossonera potrebbe chiudersi così, con un autogol che sancisce in modo definitivo un fallimento tutt'altro che annunciato lo scorso 22 agosto, quando Kalinic diventò l'undicesimo e ultimo acquisto del nuovo Milan.

Fischiato, contestato, mai apprezzato: il suo rapporto con il pubblico del Meazza è stato molto difficile. In una squadra che fatica a decollare, il capro espiatorio è sempre l'allenatore, e Montella ha pagato anche la scelta della prima punta: Kalinic è stato un rinforzo fortemente voluto dal tecnico campano, perché giudicato funzionale al proprio sistema di gioco. Per il Milan, però, è stato chiaramente un ripiego, arrivato solo dopo aver accertato l'impossibilità di arrivare al top player che dovrà essere l'obiettivo principale da inseguire nella prossima finestra di mercato. E un flop clamoroso. I numeri dicono tutto: appena cinque gol, tutti in campionato, e un confronto impietoso con il predecessore Bacca, un altro che a San Siro non è stato particolarmente amato. La cessione sembra inevitabile, ma c'è da capire chi sia in grado di garantire a Fassone una cifra vicina a quella spesa.

Costo: 25 milioni

Valore attuale: 16 milioni (dati Transfermarkt)

Ingaggio: 3,5 milioni

Scadenza contratto: 2021