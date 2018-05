Quanto valgono un anno dopo? - Kessié, l'unica mezzala di ruolo in rosa

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Un grande affare, anche sul piano economico, per uno dei migliori talenti emersi nello scorso campionato. Strappato alla concorrenza della Roma, Franck Kessié è stato il secondo acquisto di Marco Fassone e Massimiliano Mirabelli, ufficializzato il 2 giugno dopo una lunga attesa per i test medici.

L'ivoriano, grande protagonista nell'Atalanta di Gasperini, non ha fatto fatica a imporsi subito come titolare, complice anche una concorrenza minima (per non dire assente) nel ruolo di mezzala. Un buco nella rosa che è stato anche uno dei più grandi problemi del Milan: Kessié, infatti, ha saltato solo tre partite ufficiali, arrancando vistosamente in alcune fasi a causa della stanchezza accumulata. Il suo impatto è stato sicuramente positivo, poi è calato, come tutta la squadra, fino all'esonero di Montella. Gattuso ha rivitalizzato i rossoneri soprattutto sul piano fisico e anche l'ex Cesena ne ha giovato, sfornando prestazioni di grande livello e dimostrando, nonostante la giovane età, di poter essere un trascinatore. Non ci sono dubbi sulla sua permanenza, ma il Milan dovrà trovare qualche alternativa per permettergli di rifiatare in alcune circostanze e di arrivare lucido ai momenti cruciali.

Costo: 28 milioni

Valore attuale: 25 milioni (dati Transfermarkt)

Ingaggio: 2,2 milioni

Scadenza contratto: 2022