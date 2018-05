Quanto valgono un anno dopo? - Musacchio, da bandiera a riserva

Primo acquisto della nuova dirigenza, primo a essere bocciato da Gennaro Gattuso. Esprimere un giudizio definitivo sulla stagione di Mateo Musacchio è impresa piuttosto complicata, perché il difensore argentino ha avuto un rendimento piuttosto altalenante, legato a diversi fattori, in primis lo scarso utilizzo nella seconda parte del campionato. Dopo un inizio positivo, in cui era riuscito a imporsi sia nella difesa a 4 che in quella a 3, l'ex Villarreal ha pagato le difficoltà del Milan di Montella e con il nuovo tecnico è uscito gradualmente di scena.

Classe 1990, considerato potenzialmente uno dei migliori centrali argentini in circolazione, Musacchio è un difensore di grande esperienza e affidabilità. Nel caso in cui dovesse accettare un ruolo di secondo piano, potrebbe essere un valore aggiunto per il Milan del futuro: per questo motivo, pensare a una sua cessione oggi, a cifre ben inferiori rispetto ai 18 milioni spesi per strapparlo al Villarreal (dove era una bandiera) non è del tutto impensabile.

Costo 18 milioni

Valore attuale: 15 milioni (dati Transfermarkt)

Ingaggio: 2 milioni

Scadenza contratto: 2021