Quanto valgono un anno dopo? - Silva, smarrito dopo il rinnovo di Rino

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Tanti soldi spesi per un giocatore dal grande talento ma ancora troppo acerbo per essere decisivo ad alti livelli. Il colpo a sorpresa del primo mercato del Milan cinese è stato sicuramente André Silva, attaccante portoghese arrivato per 38 milioni di euro dal Porto e considerato un potenziale fuoriclasse, al punto che Cristiano Ronaldo lo ha designato come erede nella Nazionale lusitana.

Paragoni e apprezzamenti importanti, che però in Italia non hanno trovato conferme, perché Silva ha mostrato solo in parte le sue qualità: tecnica straordinaria, gran fisico, tocco di palla sopraffino, ma poca cattiveria sotto porta, dovuta alla tendenza cronica di stazionare fuori dall'area di rigore. E in una squadra che ha faticato a trovare la via della rete è un peccato imperdonabile, che probabilmente gli costerà la conferma nella prossima stagione. Anche perché Gattuso, dopo aver firmato il rinnovo, lo ha relegato a un ruolo di comprimario. Una punizione che sa di condanna, proprio nel momento in cui Silva si era sbloccato in Serie A e aveva lasciato intravedere segnali di crescita. Dieci gol totali, di cui due in campionato, contro gli otto realizzati da Patrick Cutrone: i numeri non sono dalla sua parte e l'agente, Jorge Mendes, è già alla ricerca di una nuova sistemazione. L'impressione è che l'ex Porto resterà un campione inespresso, un centravanti incompreso perché troppo atipico.

Costo: 38 milioni

Valore attuale: 25 milioni (dati Transfermarkt)

Ingaggio: 2 milioni

Scadenza contratto: 2022