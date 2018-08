Quaranta milioni di motivi per dire no

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Trentacinque milioni di motivi per dire no. Addirittura quaranta. Nikola Milenkovic questa sera ha spiegato bene il perché. Il giovane difensore ex Partizan, prelevato dai viola a giugno 2017 per appena cinque milioni di euro, ha infatti già quintuplicato il suo valore. Anzi, dopo l'eurogol al ChievoVerona, forse vale ancora di più. Non sorprende quindi il fatto che la Fiorentina in estate abbia deciso di respingere una super offerta dell'Atletico Madrid, sempre attento ai talenti emergenti di casa gigliata (vedi Stefan Savic), ma anche i sondaggi delle big italiane, Juventus in primis.

Dopo aver disputato un buon Mondiale con le Aquile Bianche, Milenkovic si prepara così alla stagione della sua consacrazione in Serie A. Ad appena 20 anni. E non solo come centrale di difesa, perché Pioli quest'anno lo considera il terzino destro ideale per il suo 4-3-3. Molto più bloccato, naturalmente, rispetto a Biraghi sulla sinistra, pronto ad abbassarsi per aiutare Pezzella e Vitor Hugo in marcatura, ma comunque capace di far sentire anche il suo peso offensivo. Per saperne di più, chiedere a Emanuele Giaccherini, completamente sovrastato dall'avversario all'8' prima del gran destro al volo che ha tolto le ragnatele all'incrocio dei pali per l'1-0 del Franchi. Niente male come biglietto da visita per una delle possibili rivelazioni di questo campionato.