Quarantacinque minuti da incubo: una Juventus da brividi sotto 1-0 a Lione all'intervallo

Un primo tempo shockante per la Juventus, sotto 1-0 al Groupama Stadium di Lione contro la formazione di Rudi Garcia. Per adesso decide l'ottavo di finale d'andata di Champions League un gol di Tousart ma è il gioco dei bianconeri a inquietare. Malissimo sia dal punto di vista tecnico che tattico, alla formazione di Maurizio Sarri servirà un'altra ripresa a Lione, prima che il "sogno" diventi un incubo.

Le scelte Sarri sceglie Rabiot e non Matuidi dal primo per dare gamba, per il resto confermato il tridente con Cuadrado e Ronaldo ai fianchi del falso nueve Dybala. Dall'altra niente Terrier per Garcia e 3-5-2 con Bruno Guimaraes ancora in campo nella mediana dell'OL. La Juve parte bene, Ronaldo mette in mezzo per Cuadrado che in scivolata non ci arriva. Tre minuti e la Juve ha l'acceleratore, solo che i francesi prendon bene i cordoli ed effettuano il sorpasso tattico. Il primo vero brivido dall'altra parte è un'incornata di Toko Ekambi su angolo, Sczeszny scavalcato ma è traversa.

De Ligt ko, gol Lione Al 29', colpo alla testa per De Ligt. L'olandese è una maschera di sangue ed è costretto a farsi medicare. Fasciatura in testa alla Chiellini, il Lione ne approfitta. Azione travolgente di Aouar sulla sinistra, saltato Cuadrado, Bentancur entra morbido, palla al centro e tocco sporco di Tousart bravo a inserirsi. Alex Sandro tarda ad arrivare e il Lione è in vantaggio al 31'. La Juventus è gelata, non reagisce. Il Lione gioca sul ritmo, l'area dei francesi è lasciata sguarnita da Dybala e Ronaldo che vengono troppo incontro ai centrocampisti che a loro volta sbagliano ogni passaggio facile. Dietro la retroguardia è ballerina e ci sono pochi aspetti da salvare. Un primo tempo shock. E Juve sotto a Lione 1-0.