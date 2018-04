Quarantatre giorni senza gol. Napoli, ora il vero Mertens per il tabù Milan

© foto di Insidefoto/Image Sport

L'ultima marcatura è quella siglata lo scorso 3 marzo, in occasione della sconfitta interna contro la Roma per 4-2. Era il minuto 92 e il ko s'era già materializzato a Fuorigrotta, con Dries Mertens che provò a salvare almeno la faccia in quella serata storta per il Napoli e di conseguenza per l'intero San Paolo. Quarantatré giorni dopo l'attaccante belga degli azzurri è chiamato a sbloccarsi in zona gol, perché la formazione di Maurizio Sarri non può perdere altro terreno dalla Juventus per tenere viva la lotta Scudetto e sperare, tra sette giorni, di espugnare l'Allianz Stadium nello scontro diretto con la squadra di Max Allegri.

Ma prima bisognerà vincere oggi a San Siro contro il Milan e mercoledì contro l'Udinese al San Paolo, con la diffida che rappresenta una spada di Damocle sulla testa del folletto ex PSV Eindhoven. C'è intanto Arek Milik scalpitante per giocare nell'attacco azzurro, quello in cui Mertens nelle ultime settimane non è riuscito a esaltarsi almeno in termini realizzativi. Per una forma di stanchezza mentale, scarsa lucidità in area avversaria. Fatto sta che il Napoli ha bisogno di ritrovare il suo bomber, quello che la scorsa stagione siglò 28 gol contendendo fino alla fine il titolo di capocannoniere a Edin Dzeko.

Adesso Mertens è a quota 17 reti in campionato, un numero sempre fortunato per il capitano Marek Hamsik ma che ha inchiodato il belga da poco più di sei settimane. Oggi, alle ore 15, l'occasione per tornare a festeggiare con i suoi tifosi e per abbattere il tabù che - in nove precedenti - non l'ha mai visto segnare contro il Milan.