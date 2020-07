Quarto successo consecutivo e zona Europa vicina. Il Sassuolo su Twitter: "Si può sognare"

Il Sassuolo non si ferma più e contro la Lazio trova la quarta vittoria consecutiva in campionato. Gli uomini di De Zerbi sono ora all'ottavo posto in classifica a -3 dal Milan e -5 dal Napoli (anche se con una gara in più) e vista la continuità di risultati iniziano a sognare davvero un posto per l'Europa League. Se i giocatori, almeno pubblicamente, non vogliono sbilanciarsi, tramite Twitter la società neroverde crede al piazzamento europeo: "Grande meritatissima vittoria neroverde. Si può sognare!", ha scritto il club su Twitter dopo il fischio finale.