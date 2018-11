Quasi tutto come annunciato fra Inter e Barça. Leo Messi a parte

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Tutto come annunciato per l’Inter di Luciano Spalletti. Contro il Barcellona torna dal primo minuto Radja Nainggolan, che si accomoderà alle spalle di Mauro Icardi con Perisic e Politano ai lati. A centrocampo solita coppia Vecino-Brozovic, mentre in difesa Vrsaljko viene preferito a D’Ambrosio. Ciò che in parte sorprende, invece, è la formazione del Barcellona di Ernesto Valverde. O meglio, la panchina. Perché la presenza di Leo Messi, seppur non da titolare, era data praticamente per certa, alla luce della sua partenza col volo che ha portato la squadra catalana a Milano. E invece Messi non rientra nei 18 di Valverde e si accomoderà così in tribuna con Inaki Pena, Denis Suarez e Munir. In campo difesa scritta con Sergi Roberto e Jordi Alba sulle fasce, Pique e Lenglet al centro. A centrocampo Arthur vince il ballottaggio col quasi nerazzurro Arturo Vidal, mentre davanti spazio ad Ousmane Dembele con Rafinha inizialmente in panchina.