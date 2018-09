© foto di Federico De Luca

Michel Vorm non gioca più di 5 partite in Premier League dalla stagione 2013/2014. Solo che adesso toccherà all'olandese di Nieuwegein, classe 1983, difendere i pali del Tottenham dopo l'infortunio di Hugo Lloris. "Fuori per alcune settimane" significa che l'ex Swansea City e Utrecht, che con gli Spurs è sempre e solo stato secondo, diventerà un titolare a interim. Questa è l'ottava stagione in Inghilterra e ha collezionato ottantanove presenze nelle prime tre stagioni con gli Swans e solo dodici con i londinesi in Premier League. In ogni caso, quello con l'Inter, per lui non sarà un esordio assoluto in Champions League: ha giocato con l'Olanda, per 14 volte in Europa League e nella rincorsa alla Coppa dalle grandi orecchie una nella scorsa stagione. 90' contro l'Apoel Nicosia, da capitano, nel 3-0 finale, proprio nel girone con la Juventus. Adesso tocca a lui. Domani lo aspetta il Liverpool. Poi l'Inter. Nella seconda vita di Michel Vorm da Nieuwegein, Olanda.