© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il Corriere dello Sport fa il punto sul centrocampo della Juventus e spiega come i nomi seguiti da Fabio Paratici siano quattro: il primo è quello di Paul Pogba, ma valutazione dello United (150 milioni) e la concorrenza del Real Madrid (pronta offerta da 120 milioni con possibilità di inserire nell'operazione il cartellino di Gareth Bale) rendono tutto molto complicato. L'alternativa che piace all'uomo mercato bianconero è Sergej Milinkovic-Savic della Lazio per il quale serviranno almeno 70-80 milioni di euro.

Gli altri due - Uno è Tanguy Ndombele, centrocampista del Lione per il quale Paratici ha avuto incontri nei giorni scorsi. Ma il nome forse più raggiungibile è quello di Adrien Rabiot, francese in uscita a zero dal PSG che è attualmente in vacanza in Italia.