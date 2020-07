Quattro club di A su Zappa: il terzino tornerà all'Inter, poi sarà corsa al suo prestito

Secondo quanto riportato da tuttohellasverona.com il giovane terzino in forza al Pescara Gabriele Zappa è corteggiato da numerose squadre di Serie A dopo l'ottimo campionato col Delfino. L'Inter, che detiene un diritto di recompra, ne riscatterà il cartellino per poi girarlo in prestito in massima serie. A seguirlo Parma, Hellas Verona, Sampdoria e Benevento.