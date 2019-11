Quattro gare su cinque al "Ferraris": Samp, punta sul fattore Marassi

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Spesso è stata un'arma in più. Nei momenti di difficoltà, la spinta del "Ferraris" è stata decisiva alla Sampdoria per raggiungere i suoi traguardi. In questo momento la squadra di Ranieri è ancora convalescente. Al termine della prima serie di partite fra una sosta e l'altra delle Nazionali possiamo registrare un netto miglioramento per quanto riguarda la fase difensiva con tre reti incassate in cinque gare e tre partite chiuse con la porta inviolata. Adesso si riparte con una serie importante di gare, fra scontri diretti e partite contro formazioni con una qualità maggiore rispetto ai blucerchiati. E poi c'è il derby. Partita che può valere una stagione e tre punti importanti ai fini della salvezza.

Fattore Marassi - Quello che attende la formazione di Claudio Ranieri sarà un mese importante per il prosieguo del campionato con cinque partite che porteranno il 2019 a conclusione. Il calendario potrebbe fare un favore a Quagliarella e compagni con quattro partite su cinque che si giocheranno al "Ferraris". Si parte domenica alle 18 contro l'Udinese in quello che è uno scontro diretto. Il 2 dicembre, Monday Night la Samp farà visita a Cagliari per poi concludere l'anno fra le mura amiche. La sera dell’Immacolata, sempre alle 18 ci sarà il Parma mentre mercoledì 18 alle 18.55 arriverà la corazzata Juventus di Maurizio Sarri. In mezzo alle sfide contro gialloblu e bianconeri ci sarà il derby, giocato per calendario in trasferta, ma pur sempre potendo contare sulla Gradinata Sud che può spingere la squadra.