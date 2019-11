Quattro gol subiti, fischi e cori pro-Corini. Esordio da incubo per Grosso

Un esordio da dimenticare per Fabio Grosso sulla panchina del Brescia. Il Torino cala il poker al Rigamonti al termine di una gara dove è successo di tutto. Due rigori nel primo tempo per nel giro di 10 minuti, entrambi per fallo di mano, poi il rosso a Mateju a pochi minuti dal 45' che di fatto ha chiuso la gara. Nella ripresa il Brescia ha avuto anche qualche occasione per riaprire i giochi, ma le Rondinelle hanno dovuto concedere spazi che alla fine si sono rivelati letali, con Berenguer che ha segnato una doppietta fissando il punteggio sul definitivo 0-4.

Nel mezzo i tanti fischi ed i cori di contestazione da parte della tifosi del Brescia, che ha richiamato a gran voce l'ex tecnico Fabio Corini, l'uomo che ha riportato in A le Rondinelle e che è stato esonerato nei giorni scorsi a causa di un rendimento non eccelso in questa prima frazione di campionato, con il Brescia che resta ultimo in classifica a quota 7 punti. Certo, Grosso ha potuto lavorare con la squadra per appena 3 giorni, nessuno si sarebbe aspettato un miracolo, ma neanche una débâcle del genere. Per fortuna di Grosso adesso arriva la sosta in soccorso delle Rondinelle: due settimane per lavorare insieme, poi le due difficili sfide con Roma e Atalanta prima dello scontro diretto con il Brescia fra un mese esatto.