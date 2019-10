Quattro gol, tante polemiche: tra Napoli e Atalanta finisce 2-2

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

E' finita 2-2 la sfida tra Napoli e Atalanta, terzo anticipo della decima giornata di Serie A. Un pareggio scivolato via tra belle giocate e colpi di scena, che va stretto alla squadra di Ancelotti e che farà discutere per come è maturato: il gol di Ilicic è infatti nato da un intervento di Kjaer su Llorente che per il Napoli era da sanzionare col calcio di rigore.

E' stato un primo tempo strano quello del San Paolo, a tratti palesemente sbilanciato a favore del Napoli. Ma l'Atalanta è rientrata negli spogliatoi col risultato di parità, la principale nota di merito per una Dea che nella prima frazione ha avuto in Gollini il migliore in campo. Per distacco.

Il primo intervento del portiere dell'Atalanta è arrivato dopo una manciata di secondi su una conclusione di Milik a botta sicura. Il secondo, un autentico miracolo, dopo 12 minuti, in chiusura su un Callejon che tutto solo l'aveva praticamente scavalcato ma non è riuscito a batterlo.

Buona solo la terza per la squadra di Ancelotti. Dopo un quarto d'ora, un cross pennellato da Callejon ha permesso a Maksimovic di colpire di testa dal limite dell'area piccola e di depositare la sfera in fondo al sacco.

Dopo il gol del vantaggio, il Napoli ha continuato ad attaccare ma ha commesso l'errore di non chiudere, di non raddoppiare. Determinante, in particolar modo, il doppio errore di Milik che al 22esimo prima ha centrato la traversa con un colpo di testa da due passi e poi, da un passo, non è riuscito a concludere.

Un errore clamoroso che ha scosso l'Atalanta, brava nella seconda metà della prima frazione nel venire fuori, pur senza strafare. Il gol del pari non è infatti frutto del solito gioco avvolgente della squadra di Gasperini, ma di una iniziativa personale di Freuler che ha dato il via a una triangolazione con Toloi e l'ha chiusa anche grazie a un evidente errore di Meret.

Rientrate negli spogliatoi sull'1-1, le due squadre a inizio ripresa sembrano dar vita a una gara con un canovaccio diverso rispetto a quello della prima frazione. In realtà, dopo il tiro di Pasalic scoccato al 51esimo e finito di poco a lato, è stato di nuovo il Napoli a fare la partita. A rendersi pericoloso con un ispirato Insigne e a tornare in vantaggio a poco meno di venti minuti dalla fine con Milik, bravo a sfruttare un errore di De Roon, un lancio di Fabian e un uscita non del tutto tempestiva di Gollini per depositare la sfera in fondo al sacco.

Anche dopo il 2-1 meglio il Napoli. Gasperini ha inserito Muriel al posto di uno spento e stanco Gomez, ma la squadra di Ancelotti ha controllato fino all'episodio di cui si discuterà per giorni e giorni. Su un cross di Mertens, Kjaer ha braccato Llorente in area: l'arbitro ha lasciato proseguire e sul proseguo dell'azione Ilicic ha trovato la rete del pareggio. Un gol convalidato anche dopo che l'arbitro l'ha rivisto al VAR e che ha mandato su tutte le furie il Napoli.

