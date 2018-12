Quattro mesi dopo ecco Meret. Decisivo proprio contro chi l'ha lanciato

La solitudine del numero uno. Gli interventi decisivi di chi fino a questo momento era stato il numero uno del Napoli solo sulla carta. E che quest'oggi al San Paolo, alla sua seconda da titolare dopo quella da spettatore contro il Frosinone, ha dimostrato perché è stato acquistato per fare il numero uno.

Alex Meret, classe '97, è stato a sorpresa il migliore quest'oggi in Napoli-SPAL, gara valida per la 17esima giornata di Serie A. Raul Albiol con il suo colpo di testa nel primo minuto di recupero della prima frazione ha consegnato i tre punti ai partenopei, ma è stato il portiere di Udine a conservarli fino al triplice fischio salendo in cattedra quando il match stava per volgere al termine.

Dopo un primo tempo trascorso da osservatore esterno, Meret ha iniziato a scaldare i guantoni al 53esimo intercettando la conclusione di Schiattarella. Poi un altro paio di interventi in presa bassa prima delle miracolose parate a tempo scaduto. A tu per tu con Paloschi, ha ipnotizzato l'attaccante della SPAL intercettando la sua conclusione a botta sicura. Poi, sul colpo di testa di Fares, ha fatto addirittura meglio. Tecnica, istinto e personalità per fermare quasi sulla linea una deviazione che sembrava dovesse far rima con gol.

Non è stato così e il merito è esclusivamente di un Meret che quest'oggi per la prima volta ha fatto vedere e capire perché in estate il Napoli ha deciso di investire su di lui 25 milioni di euro. Una prima convincente prestazione che, scherzo del destino, è arrivata contro la SPAL. La squadra che negli ultimi due anni puntando su di lui gli ha permesso di giocarsi le sue chance in un club importante come quello partenopeo.