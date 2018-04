Quattro minuti di follia

© foto di Federico Gaetano

Minuto 72'. Luis Alberto liberato al tiro in campo aperto da preciso filtrante del subentrato Felipe Anderson conclude in bocca al portiere avversario Walke da distanza ravvicinata e senza alcun difensore del Salisburgo a frapporsi. La Lazio poteva portarsi sull'1-2 – dopo il 4-2 dell'Olimpico di sette giorni fa – ed invece presta il fianco alla più incredibile delle rimonte altrui: i biancocelesti incassano tre gol in quattro minuti (quasi) netti dagli austriaci fallendo l'accesso a una semifinale di Europa League che sembrava ormai la più automatica delle formalità anche solo a 18 minuti dal triplice fischio dell'arbitro Skomina. Dal 72' al 76', in serie, ad esultare sono stati Haidara, Hwang e Lainer. Dal 90' in poi, invece, ad esultare è stata tutta la Red Bull Arena, incredula nel vedere i propri beniamini centrare la qualificazione alle semifinali di Europa League. Sul fronte Lazio, il 4-2 dell'andata sembrava un margine relativamente rassicurante, ancora di più quando Immobile è andato in gol ipotecando di fatto la qualificazione. Invece l'undici di Inzaghi ha spento l'interruttore denotando evidenti problematiche dal punto di vista fisico e mentale, al di là dei gravi pasticci della difesa. E poco importa se è stato eguagliato il record di Eriksson del 1999/2000 con 109 gol: la sensazione è che la Lazio abbia buttato via un'occasione più unica che rara. “Questo ko ci servirà per il futuro”, ha sottolineato Inzaghi nel post gara. Come dargli torto. A farla da padrone, però, adesso è il presente. Pieno più che altro di (giuste) polemiche.