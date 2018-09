Quattro risposte per Di Francesco. La Roma cala il poker col Frosinone

Roma-Frosinone 4-0

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Servivano delle risposte e sono arrivate. Certo, il Frosinone non è certamente il Real Madrid, ma dopo il pareggio casalingo con il Chievo ed il ko con il Bologna, serviva una vittoria in campionato. Successo maturato grazie ad un grandissimo primo tempo dei ragazzi di mister Di Francesco che sceglie un modulo offensivo con Pastore nel suo ruolo naturale, quello di trequartista, con El Shaarawy e Under alle spalle di Patrik Schick.

GOL E SPETTACOLO NEL PRIMO TEMPO

La sfida dell'Olimpico si apre con una magia di Cengiz Under. Dopo 90 secondi il turco illumina la scena: tunnel a Crisetig, accelerazione improvvisa che lascia sul posto Chibsah e botta da fuori area che piega le mani di Sportiello. Shick ha due occasioni per raddoppiare ma il ceco non riesce a trovare il gol. Ci pensa il Flaco Pastore, con uno splendido gol di tacco. El Shaarawy, servito in maniera perfetta da Under (errore pesante di Capuano), chiude di fatto la gara.

NELLA RIPRESA LA MUSICA NON CAMBIA

Anche nel secondo tempo la Roma continua a fare la partita. Nonostante il vantaggio i giallorossi continuano ad attaccare, con Under e compagni che cercano con insistenza Schick. Il giovane attaccante lotta e si impegna ma ancora manca la giusta cattiveria in area di rigore. Di Francesco, vista la gara virtualmente chiusa, lancia in serie A Zaniolo e Luca Pellegrini. È proprio il giovane terzino a servire una palla perfetta per Kolarov per il poker giallorosso. C'è tempo anche per il palo di Chibsah, prima del triplice fischio dell'arbitro.