Quattro squadre in tre gare. Europa League, è tutto apertissimo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

A tre giornate dalla conclusione del campionato, la lotta per l'Europa League diventa sempre più interessante, specie dopo l'ultimo turno di campionato dove Atalanta, Milan, Sampdoria e Fiorentina hanno dimostrato di tenere e molto al raggiungimento di questo obiettivo. Ma come sempre, nel finale di stagione, sarà anche il programma degli impegni a far la differenza. Questo, nel dettaglio, il prossimo percorso delle squadre impegnate:

ATALANTA (58 punti) - Due trasferte, entrambe molto difficili, e la sfida casalinga al Milan nel calendario della squadra di Gasperini, che vanta però un punto di vantaggio sui rossoneri e ben quattro sul duo Samp-Fiorentina. Di certo la sfida contro la Lazio dirà già molto sulle speranze di replica europea della Dea, che non vuole smettere di sognare e stupire.

MILAN (57 punti) - Calendario in salita per i rossoneri, che cominceranno con un impegno "soft" (a prescindere da corsi e ricorsi storici, ndr) contro il Verona. Poi scontro diretto numero uno contro l'Atalanta, a Bergamo, e in casa, contro la Fiorentina. In mezzo, la finale di Coppa Italia contro la Juventus: in caso di successo, le ultime due gare saranno sensibilmente più semplici per viola e orobici.

SAMPDORIA (54 punti) - L'altalenante cammino dei blucerchiati ha portato la squadra di Giampaolo a giocarsi le residue chance di Europa nelle tre sfide contro Sassuolo e SPAL, esterne, e in casa contro il Napoli. Paradossalmente quella contro gli azzurri, vicini all'addio allo Scudetto, potrebbe essere quella più abbordabile, visto il grande bisogno di punti di Sassuolo ma soprattutto della SPAL.

FIORENTINA (54 punti) - Calendario ancora una volta in salita: partenza morbida contro il Genoa, ma a Marassi, contro una squadra che non ha più nulla da chiedere al campionato. Unica sfida in casa contro il Cagliari, assetato di punti salvezza e arrivato quasi alla disperazione, mentre la gara finale sarà a San Siro, contro i rossoneri e potrebbe essere uno spareggio europeo in piena regola.

QUESTO NEL DETTAGLIO IL CALENDARIO DELLE ULTIME 3 GIORNATE:*

Atalanta 58: LAZIO, Milan, CAGLIARI.

Milan 57: Verona, ATALANTA, Fiorentina.

Sampdoria 54: SASSUOLO, Napoli, SPAL.

Fiorentina 54: GENOA, Cagliari, MILAN.

* in maiuscolo le partite in trasferta