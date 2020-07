Quattro vittorie consecutive e ambizioni europee per il Sassuolo, Locatelli: "Crederci sempre!"

Domenica di festa in casa Sassuolo, all'indomani della vittoria per 2-1 all'Olimpico contro la Lazio. I neroverdi non vogliono fermarsi proprio sul più bello (quattro successi consecutivi) e il grido su Twitter di Manuel Locatelli parla piuttosto chiaro: "Crederci sempre! Grande vittoria", il commento del centrocampista ex Milan