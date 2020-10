Que Viva Zapata: una doppietta permette all'Atalanta di recuperare l'Ajax, è 2-2

Uno straordinario secondo tempo di Zapata permette all'Atalanta di riacciuffare un Ajax avanti 0-2 a fine primo tempo

LE FORMAZIONI - Gasperini decide di confermare Josip Ilicic anche nella serata di Champions League, nonostante due prestazioni non proprio irreprensibili contro Napoli e Sampdoria: è l'unica sorpresa che regala Gasperini nello scrigno vuoto del Gewiss Stadium. Invece l'Ajax punta su Lassina Traoré, autore di cinque reti contro il VVV Venlo, ma è una squadra super offensiva da metà campo in su, con sei giocatori d'attacco più Blind che può giocare come centrocampista centrale.

TANTI DUELLI - Le due filosofie, pur simili a livello tattico, danno vita a situazioni interessanti, da una parte e dall'altra. Così l'Ajax va a un passo dal gol con Lassina Traoré, dopo un goffo rinvio di Sportiello, ma la verità è che sarebbe stato comunque annullato da Skomina per l'intervento a gamba tesa del giovane attaccante olandese. Dall'altra parte Gomez e Zapata trovano i buchi nella retroguardia avversaria, ma non c'è la precisione per impensierire Onana. Ilicic va a corrente alternata, l'Ajax comunque fatica a trovare le distanze giuste difensivamente.

ERRORI DA PRINCIPIANTI - Nel computo di un primo tempo senza grosse occasioni, ci pensa Gosens a cambiare il corso della partita. Intervento sballato su Traoré e rigore, Tadic dal dischetto uccella Sportiello in tuffo, è lo 0-1 che scoraggia un'altra volta i bergamaschi dopo l'1-3 subito dalla Sampdoria. Le certezze vacillano, si attende una risposta che non c'è e, sul finire del primo tempo, Traoré approfitta di un altro errore gravissimo del portiere atalantino per insacca da pochi passi, anche con una discreta fortuna del rimpallo. 0-2 ed è notte fonda.

SFORZO MASSIMO - L'Atalanta prova a ribaltare la situazione con le giocate di Ilcic che guadagna una punizione dal limite. Onana va giù rapidamente ed evita il 2-1, situazione che Sportiello replica poco dopo su una percussione di Schuurs. Così dopo un break Ilicic ci riprova, calciando verso la porta ma trovando contrapposizione dai difensori. La palla schizza da Gomez che si gira con rapidità e regala un pallone perfetto per Zapata: il colombiano schiaccia verso la porta e insacca accorciando.

VIVA ZAPATA - È tutta l'Atalanta a crescere con forza, trovando stavolta le distanze giuste, con Ilicic che finalmente guizza su Blind. Ma è Pasalic a spezzare con un break, andando in contropiede e infilando per Duvan. Il colombiano arriva fino a Onana e poi spacca la porta con un destro che non lascia scampo, finendo all'incrocio, 2-2 all'ora di gioco.

SQUADRE STANCHE - Il pareggio potrebbe essere il risultato più giusto, considerando anche le ultime occasioni. Pasalic va vicino al tris con un destro che trova Onana ancora in piedi. Poi Antony per due volte richiama l'attenzione di Sportiello, prima con un rasoterra e poi con un tiro cross che non beffa il portiere. Alla fine è Malinovskyi ad avere sul sinistro il pallone vittoria, ma la sua conclusione finisce in tribuna, per la disperazione di Gasperini.

ATALANTA-AJAX 2-2

Marcatori: Tadic rig. 30', Traoré 38', Zapata 54', Zapata 59'.

Atalanta (3-4-2-1)

Sportiello; Toloi, Romero, Djimsiti; Hateboer, Pasalic, Freuler, Gosens; Ilicic (dal 78' Malinovskyi), Gomez (dal 78' Muriel); Zapata.

Ajax (4-3-3)

Onana; Mazraoui (dal 56' Klaiber), Schuurs, Blind, Tagliafico; Klaassen, Tadic, Gravenberch; Antony (dal 94' Labyad), Traorè, Neres (dal 69' Promes).