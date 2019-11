Quei distinti cori razzisti: alla fine, qualcuno li ha sentiti

© foto di www.imagephotoagency.it

Qualcuno li ha sentiti, i cori razzisti a Verona nei confronti di Mario Balotelli. E non vi ha colto alcuna ironia. Tant'è che il Bentegodi in versione Hellas vedrà un settore, e non la curva, chiuso per la prossima giornata di campionato. È il primo provvedimento di questo tipo adottato dal Giudice Sportivo nel campionato 2019-2020. Insulti dai distinti, applausi dalla curva. A voler essere ottimisti, c'è un barlume di luce da poter scorgere. Le offese razziali arrivano dalle "poltrone est", la curva risponde supportando Super Mario. Come a volersi dissociare, a rimarcare che fare di tutta l'erba un fascio è sempre e comunque sbagliato.

Dietro questo spiraglio di luce, ancora buio. Che gli insulti razzisti arrivino da un settore "non popolare" fa ben sperare per le nostre curve, spesso sotto accusa mediatica. Ma lascia lo sconforto perché è molto semplice identificare il razzista col tifoso becero, brutto e cattivo, con uno stereotipo che non sempre trova riscontro nella realtà. La verità è che si nasconde sotto qualsiasi spoglia, e per certi aspetti fa ancora più paura pensare che possa trovarsi un po' ovunque. Spinto dalla rabbia, dall'ignoranza, dall'incapacità di comprendere che quel gesto ha delle conseguenze. Per molti tifosi del Verona che non hanno fatto nulla, ovvero quasi tutti, l'impossibilità di seguire la prossima partita dal proprio settore preferito. Per gli autori di quei cori, che siano stati 10, 20 o 100, attendiamo ulteriori provvedimenti, anche meno pubblicizzati purché siano effettivi. Nel 2019 ci sono tutti gli strumenti per identificarli, è bene che ne prendano coscienza: la battaglia si fa sul singolo, senza permettergli di nasconderli in una folla troppo spesso additata eppure innocente. Che capiscano il messaggio. su questo terreno non si può arretrare di un metro.