Quel bum bum che non stanca: Piatek raggiunge Higuain. In un quarto del tempo

Sei gol a testa, in una stagione che ha cambiato la vita di entrambi. In 45 giorni Krzysztof Piatek ha fatto quello che Gonzalo Higuain era riuscito a totalizzare in 174: la peggior mezza stagione dell'argentino incontra la migliore per il polacco, giunto stasera a sei centri in campionato con la maglia del Milan, in sette gare, interrompendo così un digiuno che durava... da una partita, quella contro il Sassuolo. E il Pipita? In Premier viaggio tutto sommato su buone media, ma i sei mesi della sua avventura al Milan sono sicuramente da dimenticare, e non solo per il rendimento sotto porta. Probabilmente parleremmo di un Milan diverso se quel 23 gennaio scorso lo scambio tra polacco e argentino non si fosse concretizzato: per il bene di tutti, Higuain compreso, ora è "bum bum" il ritmo più amato del tifoso rossonero.